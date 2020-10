Deželna zgodovina FJK na dosegu klika

Ne da se mi brati dolgih in težkih zgodovinskih knjig, knjižnica je daleč, nimam časa in podobno niso več izgovor. Deželni inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino Irsrec je v četrtek predstavil novo spletno stran regionestoriafvg.eu, na kateri je z nekaj kliki v kratkem času mogoče priti do strnjene in poglobljene strokovne obnove zgodovine Furlanije-Julijske krajine od pradavnine do 20. stoletja.

Ta je nastala v sklopu deželnega projekta RegioneStoriaFvg, pri njenem nastanku sta sodelovala Oddelek za politične in družbene vede tržaške univerze ter Evropsko središče za raziskovanje srednjega veka. Besedila nekaj manj kot tridesetih strokovnjakov je uredil in zbral znanstveni koordinator, zgodovinar Raoul Pupo. Vzgib za nastanek spletne strani temelji na preprosti ugotovitvi, da je primanjkovala posodobljena sinteza deželne zgodovine, ki bi Furlanijo-Julijsko krajino umeščala v širši srednjeevropski in sredozemski kontekst. Vse več je sektorialnih prispevkov, ni pa enega splošnega pregleda ali načrta, ki bi jih povezoval, ugotavljajo pobudniki. Zlasti mladi uporabniki, za katere je splet prvi vir informiranja, pa marsikdaj ne dobijo zanesljivih podatkov. Spletna stran torej noče biti digitalna različica tradicionalnega papirnatega besedila, temveč multimedijski proizvod, sad prepletanja znanja uveljavljenih zgodovinarjev in strokovnjakov za komuniciranje.