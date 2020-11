Di Lenarda: »Varnost je na prvem mestu«

Splošno epidemiološko stanje je ponovno spravilo večino študentov italijanskih univerz pred zaslon domačega računalnika. Zadnji vladni koronavirusni ukrepi ne zapirajo univerzitetnih prostorov v celoti in dopuščajo, da se univerzitetne uprave do določene mere same odločajo, katere dejavnosti bodo izvajale na daljavo, katere pa v živo. Kaj se dogaja na tržaški univerzi, nam je zaupal rektor Roberto Di Lenarda.

Kako potekajo predavanja na tržaški univerzi po poletnem premoru?

S predavanji smo začeli 5. oktobra. Že takrat smo našim študentom dali možnost, da se posedejo v predavalnice. Kdor je želel, pa je predavanja lahko spremljal na daljavo. V naših učilnicah je stekla velika večina ur, kar 70 odstotkov. 30 odstotkov pa je bilo predavanj izključno na daljavo. To so bili v glavnem programi izbirnih predmetov.

Kdo je prvi stopil v predavalnice?

Prednost smo dali študentom prvega letnika. Pomembno je, da študentke in študenti, ki se prvič srečujejo z univerzo, pridejo v stik s prostori, in predvsem da spoznajo profesorje in sošolce. Raziskovalna dejavnost je ponovno stekla. Tudi izpite in zagovore diplomskih nalog smo že izvajali v živo, čeprav smo se nato odločili, da bomo diplome ponovno selili na splet.

Dva dni zatem je vlada objavila novo uredbo. Kaj predvideva?

Vladni predpisi nas vodijo v to, da preselimo vsa predavanja na splet. Le prvi letniki lahko sledijo predavanjem v živo. Nekatere univerze, med njimi tudi videmska, so se odločile, da dejavnost v celoti izvedejo na daljavo. Mi pa smo se odločili, da bomo na spletu imeli le tiste dejavnosti, ki jih ne smemo izvajati v živo. Gre v glavnem za predavanja od drugih letnikov dalje. Potrebno je priznati, da se lahko v primerjavi s pomladanskim stanjem res veliko dejavnosti nadaljuje v živo. To so raziskovalno in laboratorijsko delo, delovne prakse, predavanja prvih letnikov dodiplomskih in magistrskih študij ter petletnih programov, doktorskih in drugih podiplomskih študij. Varnost je sicer na prvem mestu, zato smo uvedli uporabo aplikacije SafetyforAll.