Dijaki Civiforma spet v šoli

Šolski zvonec je danes oznanil začetek pouka v poklicni šoli Civiform v centru Villaggio del Fanciullo na Opčinah. Prvi so se v šolske klopi spet usedli dijaki tretjih letnikov, šolski prag bodo postopoma prestopili tudi ostali: 16. septembra prvi razredi, 21. septembra drugi, 30. pa še četrti letniki. To je prva poklicna šola v Furlaniji - Julijski krajini, ki je začela s poukom.

Na nov začetek so se pripravljali več mesecev, nam je povedal vodja za dejavnosti usposabljanja Giuseppe Monti Bragadin. »Celo poletje smo preizkušali protokol za varno vrnitev v šolo. Sledili smo državnim in deželnim smernicam, želeli pa smo še bolj poskrbeti za varnost, tako smo na primer nabavili tudi merilce za vročino, ki dijakom vsako jutro zmerijo temperaturo, tudi če to v smernicah ni obvezno,« je razložil Monti Bragadin in nadaljeval: »Z dijaki in njihovimi družinami smo podpisali sporazum o soodgovornosti, v katerem je navedeno, za kaj poskrbi šola, kaj pa morajo poskrbeti sami.« Doma jim morajo na primer zmeriti vročino, dijake pa prosijo, da se držijo navodil.