Dijaki in dijakinje liceja Slomšek začeli redni pouk

Včeraj je malo pred 8. uro prvič zazvonil šolski zvonec na liceju Slomšek pri Svetem Ivanu in dijakom naznanil, da lahko začnejo postopoma na varnostni razdalji vstopati v šolsko poslopje in razrede, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa samevali skoraj pol leta.

Dijaki in dijakinje so na šolsko dvorišče začeli vstopati kakih dvajset minut pred odprtjem vrat šolskega poslopja. Na enem koncu dvorišča se je majhna skupinica hihitala in si pripovedovala bog ve katere skrivnosti, kdaj pa kdaj so dijaki vsaj za trenutek pozabili na medosebno varnostno razdaljo in se ljubeče objemali, nekaj pa je bilo tudi takih, ki jih je že na prvi dan čakalo ustno spraševanje snovi: »Prvi dan šole je, pa nas bodo že izprašali snov,« je potožila ena od dijakinj.

Ob vhodu v šolsko poslopje je dijake na mizi čakalo razkužilo, po potrebi pa so bile na voljo tudi nove kirurške maske, ki so v poslopju obvezne, razen, ko dijak ne sedi v klopi oziroma, ko mora jesti ali piti. Pred vhodom v učilnice so dijaki, ki tega še niso storili v preteklih dneh, podpisali obrazec, s katerim so zagotovili, da nimajo simptomov okužbe z virusom. Profesorji in šolsko osebje so dijake opozarjali, naj ohranjajo varnostno razdaljo, večjih težav pri popisovanju ni bilo.