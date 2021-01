Dijaki in dijakinje naj se takoj spet vrnejo v šolo

Dijaki drugostopenjskih srednjih šol se morajo takoj vrniti v šolo. V to so trdno prepričani številni profesorji in starši, ki se počutijo nemočne in jezne, ker mora odraščajoča mladina še naprej slediti pouku od doma. Približno šestdesetglava množica se je danes dopoldne zbrala na Velikem trgu. Tržaški odbor Priorità alla scuola (Prednost šolam) sicer od septembra z manjšim vmesnim premorom vsako soboto prireja protest pred prefekturo. Tudi letošnje šolsko leto se je namreč po njihovi oceni začelo v znamenju velike negotovosti, zapletov je bilo nič koliko. Tokrat je bila udeležba številnejša – je komentirala koordinatorka Cristina Gregoris – ker je bila zadnja uredba predsednika Dežele FJK kaplja čez rob.

Po prvih napovedih so se morali mladi v šolske klopi vrniti po koncu božičnih počitnic. Massimiliano in Fedriga in odbornica za šolstvo Alessia Rosolen pa sta pouk na daljavo podaljšala vsaj do 31. januarja. Povratek v šolo in preklic deželne uredbe je v petek večer na istem prizorišču zahtevalo podobno število posameznikov, ki so se spontano zbrali na istem prizorišču. Med transparenti je bilo opaziti tudi plakate z dvojezičnimi napisi: »Brez šole ni prihodnosti.« V rokah pa so ga v znak solidarnosti imeli tudi starši dijakov, ki ne obiskujejo slovenskih šol. »Vsi doživljamo isto stisko, zdelo se nam je lepo, da to tudi pokažemo,« so razložili.

Tržaška skupina Pas je svoje zahteve poslala tudi pristojni deželni odbornici.