Dijaki in prostovoljci bodo zapakirali 15.000 obrokov

Tržaški Rotary Club bo združil moči s skupino dijakov znanstvenega liceja Oberdan za čisto posebno dobrodelno akcijo: v petek bodo v šolski telovadnici dijaki in prostovoljci v poldrugi uri zapakirali 15.000 obrokov, ki bodo zatem odpotovali v eno izmed držav tretjega sveta.

To je sicer zadnja etapa širšega projekta Rise Against Hunger, pri katerem je sodelovalo kakih 50 dijakov iz 3. razredov omenjenega liceja, je bilo slišati na včerajšnji konferenci. Skupaj s strokovnjakinjo za prehrano Chiaro Modricky so se pred tem poučili o prehranskih vrednostih različnih živil in sodelovali pri »oblikovanju« polnovrednega obroka. »Z dijaki smo razmišljali tudi o vlogi prehrane v času, ko reklame po eni strani nagovarjajo k vitkosti, po drugi strani pa h konzumizmu,« je povedala.