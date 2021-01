»Dijaki naj se vrnejo v razred«

Kdaj bodo lahko dijaki višjih srednjih šol ponovno stopili v razred, še ni znano. Deželno upravno sodišče je v petek zvečer sprejelo pritožbo staršev, ki so nastopili proti odločitvam predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige. Ta je z odredbo ob začetku januarja namreč podaljšal pouk na daljavo do konca meseca ter se tako oddaljil od državnih smernic, na podlagi katerih večina italijanskih dijakinj in dijakov sledi pouku v živo že od preteklega ponedeljka.

Proti podaljšanju pouka na daljavo so se danes na Velikem trgu ponovno zbrali protestniki, starši, profesorji, dijakinje in dijaki, ki že skoraj leto dni pogrešajo šolske klopi. Kratke jesenske vrnitve v šolske prostore sploh ne upoštevajo. Sodišče je deželno odredbo začasno zamrznilo. Debata se bo nadaljevala 27. januarja, le tri dni pred datumom, ki ga je dežela postavila kot zadnji dan pouka na daljavo.

»Vse kaže, da bo v naslednjih dneh Fedriga podpisal novo odredbo. Mi pa se ne borimo proti deželni upravi ali predsedniku. Nasprotno. Želimo ga ob strani v iskanju primernih rešitev, ki bi omogočile varen potek pouka v prisotnosti. Naj dijakinje in dijaki čimprej stopijo ponovno v razred,« je izjavila Cristiana Gregoris, tržaška predstavnica vsedržavnega gibanja P.A.S. (Priorità alla scuola - Prednost šoli) in poudarila, da njihov protest sploh ni političen.

Pripravljeni so sprejeti 50-odstotno prisotnost dijakov na šolah, čeprav je cilj gibanja ta, da se vsi ponovno vrnejo v razred.