Dijaki odgovorili vandalom

Na vratih rocolske nižje srednje šole Rismondo, ki deluje v sklopu večstopenjske šole Iqbal Masih, kjer so v noči na torek, 8. februarja, neznanci pomazali zidove s proticepilskimi napisi, so se danes pojavili lepaki s povsem drugačno vsebino. Zanje so poskrbeli tamkajšnji dijaki, ki odgovarjajo proticepilcem. Na njih so med drugim zapisali gesla kot: »Ne dotikajte se otrok in šol«, »noč je za spanje, ne pa za mazanje zidov« ali »prihodnjič raje pošljite mail«. Pod napisi na lepakih so se s flomastri podpisali Marta, Luca, Cecilia, Giacomo, Aurora in še drugi.

Vandali so v noči na torek zid pomazali z rdečim sprejem in se podpisali s črko W v krogu. Uporabili pa so znana proticepilska gesla, kot denimo: »Vlada laže, cepivo ubija«, »nacistična vlada«, »živi svobodno«, »reši svoje otroke«, »ne dotikajte se otrok« in druge. Občinski delavci so zidove že počistili.