Tržaški župan Roberto Dipiazza je med jutranjim zasedanjem mestnega sveta sporočil, da je ministrstvo za kulturo prepovedalo porušiti dvorano Tripcovich, čeprav je pred tem v to privolilo deželno spomeniško varstvo. »Do tega dne sem bil ponosen na to državo. (...) Danes pa bi odstopil in odšel iz Italije, ker ko grem v Rim, me je sram biti Italijan,« je župan jezno komentiral novico.