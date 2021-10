Dipiazza in Russo se bosta pomerila v drugem krogu

Županska kandidata desne sredine Roberto Dipiazza in leve sredine Francesco Russo se bosta čez štirinajst dni pomerila v drugem krogu volitev. Nobeden od dveh namreč v prvem krogu ni uspel doseči več kot 50-odstotne podpore volilcev. Roberto Dipiazza je skupno prejel 38954 glasov oz. 46,92%, Francesco Russo pa 26275 glasov oz. 31,65%. Sledijo županski kandidat gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza, ki je prejel 7156 glasov oz. 8,62%, županski kandidat gibanja 3V Ugo Rossi (3702 oz. 4,46%), županska kandidatka gibanja 5 zvezd Alessandra Richetti (2847 oz. 3,43%) in županska kandidatka Levice in Zelenega Trsta Tiziana Cimolino (1389 oz. 1,67%). Ostali kandidati so prejeli manj kot 1,5% glasov.

Rezultate preštetih glasovnic na vseh voliščih so posredovali šele ob 2.47 ponoči, saj je mrk Whatsappa upočasnil njihovo objavo. V Trstu so namreč aplikacijo, ki je v lasti Facebooka, izbrali kot sistem, preko katerega so z volišč sporočali podatke.

