Dipiazza in Russo v Trstu na ciljni ravnini

Volilna kampanja za izvolitev tržaškega župana prehaja v zaključno fazo, aktualni župan Roberto Dipiazza in tekmec iz vrst leve sredine Francesco Russo se bosta čez teden dni (v nedeljo in ponedeljek, 17. in 18. oktobra) pomerila v drugem krogu volitev.

Russo je v prvem krogu zaostal za dobrih petnajst odstotkov, kar ni malo (46,92 proti 31,65 odstotka), njegova koalicija pa se je v resnici odrezala slabše – liste desne sredine so levo sredino premagale z 48,55 proti 29,2 odstotka. V politiki pa nič ni nemogoče, še zlasti v časih nizke volilne udeležbe. Ta bi lahko Russa ovirala, saj mora računati na veliko število glasov, če hoče nadoknaditi zaostanek. Po drugi strani pa lahko upa, da bo del Dipiazzevih volivcev v drugem krogu ostal doma, češ da so že uspešno podprli stranke desne sredine, te pa so po ocenah analitikov za sabo »povlekle« županskega kandidata. Veliko desnosredinskih volivcev v resnici ni volilo niti v prvem krogu (po podatkih družbe SWG je izostalo celih 21 odstotkov Dipiazzevih volivcev iz leta 2016).

Upoštevati je treba vsekakor dejstvo, da je volilna udeležba, ki je bila tokrat v Trstu rekordno nizka (46 odstotkov), v drugem krogu navadno še nižja. Leta 2016 je volilna udeležba v drugem krogu zdrknila s 53 na 47 odstotkov, torej rahlo nad raven tokratnega prvega kroga.

Francesco Russo se ni predal, takoj je napovedal, da računa na pomoč drugih list, ki imajo z njegovim programom precej skupnih točk. V resnici pa so se za podporo kandidatu leve sredine jasno izrazili samo predstavniki gibanja Zdaj Trst, ki so po vroči notranji debati pozvali svoje volivce, naj volijo Russa, sami pa bodo v vsakem primeru sedeli v opoziciji.

Leva sredina poudarja argument, da bodo v mestnem svetu in občinski upravi v primeru Dipiazzeve zmage vodilno vlogo prevzeli Bratje Italije (ti bi imeli osem svetnikov, torej tretjino vseh), najbolj desna med strankami. V primeru Russove zmage pa bo med drugim – poleg 15 kandidatov DS – izvoljen še četrti slovenski občinski svetnik, predstavnik SSk (ter liste TS 21-26) Peter Močnik, ki bi se tako pridružil že izvoljenim demokratom Valentini Repini, Štefanu Čoku in Stefanu Ukmarju. Ko se to ne bi zgodilo, bi se slovenska stranka prvič po drugi svetovni vojni znašla brez mestnega svetnika v Trstu. Poleg Močnika je na prepihu tudi Sabrina Morena, slovensko govoreča kandidatka Združenih za drugačno mesto. Tudi ona bi v primeru Russove zmage skozi šivankino uho prodrla v občinski svet, podobno kot v prejšnjem mandatu.