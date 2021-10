»Dipiazza pooseblja preteklost«

Francesco Russo se je odločil potegovati za tržaškega župana »zaradi trenutnih ekonomskih, gospodarskih in okoljskih razmer«, ker vidi, da stvari ne gredo v pravo smer. Med volilno kampanjo, ki jo je s svojo listo Russo - Punto Franco začel v predmestju, kjer je zbiral predloge stanovalcev o tem, kako bi izboljšali kakovost življenja, je dobil vtis, da bi bilo treba marsikaj spremeniti.Z županskim kandidatom smo se srečali istega dne, ko je britanski tobačni velikan BAT napovedal večmilijonske naložbe v Trst. In zato se nismo mogli izogniti vprašanju, kaj meni o prihodu multinacionalke, ki izdeluje tobačne in tobaku alternativne izdelke.

Multinacionalka British American Tobacco bo na območju pristanišča Trst vložila pol milijarde evrov. Kaj menite o tej investiciji?

Ta naložba je dokaz, da je lahko prostocarinski režim Trsta strateškega pomena pri sprejemanju odločitev o potencialnem investiranju v območje. Če britanski velikan ne bi poznal ugodnosti režima prostocarinske cone, se najbrž ne bi odločil za investicijo v Trst. Treba je tudi povedati, da BAT v Trstu ne bo izdeloval tradicionalnih cigaret, ampak izdelke, ki predstavljajo alternativo tobaku. Napovedujejo tudi trajnostno zasnovan industrijski obrat.

Volilna kampanja je skoraj za vami. Vaš protikandidat in aktualni župan Roberto Dipiazza je ob različnih priložnostih dejal, da je bila celotna vaša kampanja zasnovana na lažeh. Kako komentirate te očitke?

Ne vem, o kakšnih lažeh govori župan. Seveda bi se mi bilo ljubše soočiti z Dipiazzo in si izmenjati mnenja. Tudi o lažeh, ki mi jih očita. Tako pa se je aktualni župan celo kampanjo izogibal političnim soočenjem. Resnica je, da mi imamo vizijo Trsta 2040. Občani in občanke dobro vedo, da naša lista že dobro leto dni dela na idejah in programu. Zbrali smo kar 3000 podpisov v prid manifesta o preporodu mesta. Sestavili smo 84 strani dolg program, pri katerem so sodelovali strokovnjaki in tudi številni mladi, ki so postregli s svojo vizijo mesta 2040. Zavedamo se, da smo v tem trenutku na razpotju in da bo treba sprejeti prave odločitve. Na drugi strani brega je župan, ki pooseblja preteklost, kar kaže tudi s tem, da stalno ponavlja, da je bil kot župan izvoljen kar štirikrat.