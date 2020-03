Dipiazza s svojega vrta poziva občane, naj potrpijo

»Zadržujte se doma in dosledno upoštevajte navodila vlade, republiškega štaba civilne zaščite in nacionalnega inštituta za javno zdravje. Družinam, ki so zaprte za štirimi stenami, še posebej tistim, ki imajo majhna stanovanja, pa polagam na srce, naj še malce potrpijo. Vse to bo minilo.«

To je apel tržaškega župana Roberta Dipiazza, ki v tej izredni situaciji delo od doma kombinira s tistim v pisarni. Čeprav je mesto opustelo, sprehajalci na ulicah so redki, vrata uradov, institucij in poslovnih subjektov pa večinoma zaprta, občinski uradi delajo še naprej. »Občanom in občankam še naprej nudimo storitve. Naše delo se v času epidemije ni ustavilo, le upočasnilo se je,« je opozoril župan, ki nas je včeraj sprejel kar na domu nad Grljanom. Pa ne v običajni formalni obleki, v kateri ga običajno videvamo, ampak kar v delovnem kombinezonu. »Prosti čas izkoriščam tako, da delam na vrtu. V dragoceno pomoč mi je soproga,« je dejal župan, ki je bil v delavski obleki, v kateri je spominjal na junaka videoigre Super Mario, enako sproščen kot v uradni županski obleki. Ko sva sedla k mizi na terasi, obkroženi z drevesi - med katerimi je tudi drevo kostanja maronija, ki je že prava redkost v teh krajih - in pri tem dosledno upoštevala varnostno razdaljo, je soproga postregla s kavico ...