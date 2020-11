Dipiazza se bo zavzel za rešitev borovega gozdiča

Tržaški župan Roberto Dipiazza bo storil vse, da se borov gozdiček v bližini bolnišnice na Katinari, ki mu grozi posek, reši. To izhaja iz včerajšnjega dopoldanskega razgovora župana s predstavnico spontano nastalega Odbora za Katinaro za rešitev gozdiča Paolo Snidarsich, ki se ga je udeležil tudi vodja oddelka za ozemlje, ekonomijo, okolje in mobilnost Giulio Bernetti.

Kot znano, obstaja načrt, da bi v okviru obnove katinarske bolnišnice gozdiček uničili in na tem mestu zgradili večnadstropno garažno hišo, kar je pri krajanih povzročilo odpor in protest, ki sta se mu pridružili tudi krajevni slovenski osnovna in nižja srednja šola. Nastal je Odbor za Katinaro, v imenu katerega se je včeraj Paola Snidarsich srečala z županom Dipiazzo.