Dipiazza vodi s 47,28% pred Russom z 31,38% (v živo)

23.00: Po preštetih glasovih na 210 od 238 voliščih vodi Roberto Dipiazza s 47,28 odstotka glasov, Francesco Russo ima 31,38 odstotka glasov, tretji je Riccardo Laterza z 8,47 odstotka, četrti Ugo Rossi s 4,48 odstotka, peta pa Alessandra Richetti s 3,44 odstotka glasov.

22.10: Po preštetih glasovih na 196 od 238 voliščih vodi Roberto Dipiazza s 47,29 odstotka glasov, Francesco Russo ima 31,39 odstotka glasov, tretji je Riccardo Laterza z 8,39 odstotka, četrti Ugo Rossi s 4,51 odstotka, peta pa Alessandra Richetti s 3,44 odstotka glasov.

21.15: Po preštetih glasovih na 179 od 238 voliščih vodi Roberto Dipiazza s 47,49 odstotka glasov, Francesco Russo ima 31,32 odstotka glasov, tretji je Riccardo Laterza z 8,22 odstotka, četrti Ugo Rossi s 4,47 odstotka, peta pa Alessandra Richetti s 3,48 odstotka glasov.

20.45: Po preštetih glasovih na 155 od 238 voliščih vodi Roberto Dipiazza s 47,43 odstotka glasov, Francesco Russo ima 31,16 odstotka glasov, tretji je Riccardo Laterza z 8,27 odstotka, četrti Ugo Rossi s 4,56 odstotka, peta pa Alessandra Richetti s 3,51 odstotka glasov.

20.20: Po preštetih glasovih na 126 voliščih še naprej vodi Roberto Dipiazza s 46,97 odstotka glasov, Francesco Russo ima 31,57 odstotka glasov, tretji je Riccardo Laterza z 8,31 odstotka, četrti Ugo Rossi s 4,51 odstotka, peta pa Alessandra Richetti s 3,54 odstotka glasov.

19.55: Po preštetih glasovih na 100 voliščih še naprej vodi Roberto Dipiazza s 46,83 odstotka glasov, Francesco Russo ima 31,91 odstotka glasov, tretji je Riccardo Laterza z 8,2 odstotka, četrti Ugo Rossi s 4,54 odstotka, peta pa Alessandra Richetti s 3,52 odstotka glasov.

19.20: Po preštetih glasovih na 70 voliščih vodi Dipiazza s 45,59 odstotka glasov, Russo ima 33,2 odstotka, Laterza 8,33, Rossi 4,29, Richetti pa 3,47 odstotka glasov.

18.08: Po preštetih glasovih na 64 voliščih vodi Dipiazza s 45,62 odstotka glasov, Russo ima 33,36 odstotka, Laterza 8,41, Rossi 4,17, Richetti pa 3,36 odstotka glasov.

18.05: Danilo Slokar bo v primeru izvolitve ostal zvest svojim volilcem in vstopil v občinski svet, je deželni svetnik Lige povedal pred Mestno hišo, mimo katere se je peljal s kolesom

17.55: K novinarjem, utaborjenim na Velikem Trgu, je pristopil prvi županski kandidat, trenutno tretjeuvrščeni Riccardo Laterza (Zdaj Trst). »Kot kaže, vstopamo v institucije, o tem, zgleda, ni več dvomov. Izstopa pa podatek o zelo nizki udeležbi. Tudi na nas bo odslej odgovornost, da ljudi spet približamo politiki.«

17.32: Po preštetju glasovnic na 37 od 238 volišč ima Dipiazza 44,52%, Russo 34,71%. Sledita Laterza z 8,12% in Rossi s 4.17%. Alessandra Richetti je pri 3,12%.

17.18: Po preštetju glasovnic 28 volišč od skupnih 238, nekaj več kot desetine torej, vodi Dipiazza s 45,34% glasov pred Francescom Russom s 34,47%, Riccardom Laterzo 7,82% in Ugom Rossijem s 4,12%.

16.55: Po preštetju glasovnic sedemnajstih volišč od skupnih 238 vodi Dipiazza s 46,69% glasov pred Francescom Russom s 33,22%, tretji je Riccardo Laterza s 7,95% glasov, četrti Ugo Rossi s 4,32%

16.40: Na podlagi prvih napovedi volilnih rezultatov družbe SWG dosedanji župan Dipiazza vodi s 44% glasov, na drugem mestu je levosredinski kandidat Francesco Russo (31,1%), na tretjem pa Riccardo Laterza (9,4%). Na presenetljivem četrtem mestu je s 5,5% Ugo Rossi.

16.34: Po preštetju glasovnic sedmih volišč od skupnih 238 vodi Dipiazza s 47,01% pred Francescom Russom s 33,73%. Tretji je Riccardo Laterza s 6,82% glasov, četrti Ugo Rossi s 3,96% glasov.

16.20: Udeležba na tržaških volitvah se je ustavila pri 46%, kar je dobrih 7 odstotkov manj kot leta 2016, ko so med drugim potekale samo v nedeljo

15.50: Aktualni tržaški župan Roberto Dipiazza vodi, vendar je za zdaj daleč od meje 50 odstotkov, nad katero bi zmagal v prvem krogu. Prva projekcija rezultatov občinskih volitev, ki jo je za televizijo La7 na podlagi 5-odstotnega kritja realnih rezultatov pripravila tržaška družba za javnomnenjske raziskave SWG, kaže, da naj bi kandidat desne sredine zbral od 42,4 do 46,4 odstotka glasov, njegov glavni tekmec, kandidat leve sredine Francesco Russo, pa od 30,1 do 34,1 odstotka.

15.35: Polovica volišč je sporočila volilno udeležbo, ki se v povprečju vrti okrog 47 odstotkov.

15.08: Na vzporednih volitvah (exit poll), ki jih je konzorcij Opinio Italia pripravil za državno radiotelevizijo Rai, v Trstu vodi kandidat desne sredine Roberto Dipiazza, ki mu pripisujejo 46-50% glasov, sledi kandidat leve sredine Francesco Russo, ki mu pripisujejo 29-33% glasov. Sledita Riccardo Laterza (9-13%) in Alessandra Richetti (2-4%).

V Miljah in Trstu, tako kot še marsikje v Furlaniji - Julijski krajini in Italiji, v teh urah izbirajo novega župana oziroma županjo, sestavo novega občinskega sveta in rajonskih svetov. Volišča so ob 15. uri zaprli, začelo se je štetje glasov.

Sinoči do 23. ure, ko so volišča zaprli, je v Trstu svoj glas oddalo 34 % volilnih upravičencev, v Miljah pa za spoznanje več, in sicer 39 %.

Nekoliko višja je bila verjetno udeležba na Krasu, tako vsaj kažejo podatki o glasovanju na volitvah za sestavo vzhodnokraškega in zahodnokraškega rajonskega sveta. Sinoči do 23. ure je za prvega glasovalo 40 % upravičencev, na zahodnem Krasu pa 36 % .

Rezultate bomo sproti objavljali v živo.