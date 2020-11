Dipiazza: »Zaključek del je vsak dan bližji«

»Zaključek obnove tramvajske proge Trst-Opčine je vsak dan bližji. Dela so stekla in vse je pripravljeno tudi za obnovo odseka, ki gre od obeliska do središča Opčin. Na tem delu proge bomo lesene komponente tračnic nadomestili, prav tako druge sestavne dele,« je izjavil tržaški župan Roberto Dipiazza in pojasnil, da eden izmed razlogov zamujanja pri izvajanju popravil je prevažanje omenjenih sestavnih delov, saj morajo na kraj pripeljati vozila za prevoz izrednega tovora, za izvajanje del pa zasesti cestišče. »Najbolj kritična točka je krožišče po obelisku, kjer bi pošteno upočasnili promet. Zato smo se odločili, da bomo dela izvajali v nočnih urah,« je še dodal župan in pristavil, da je tramvaj, ki sicer stoji že štiri leta, od rojstva nesrečen, kot je Tržačanom že dobro znano. Konec del so letos poleti načrtovali za december, začetka voženj pa Dipiazza ni še napovedal.