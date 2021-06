Diplomiranci tržaške univerze laže do zaposlitve

Odstotek zaposlenosti je pri študentih, ki so diplomirali na Univerzi v Trstu, višji od vsedržavnega povprečja, tudi stabilnost delovnih pogodb in plača sta večji, univerza je zelo privlačna za študente iz drugih dežel oz. držav, veliko študentov konča študij v predvidenem roku, kar 88 odstotkov pa jih je zadovoljnih z opravljeno izbiro. To so podatki iz letošnjega poročila meduniverzitetnega konzorcija AlmaLaurea, ki je opravil raziskavo o profilu in zaposlitvenosti študentov italijanskih univerz po končanem tri oz. petletnem študiju.

Raziskava je vzela v poštev 3022 študentov, ki so diplomirali v letu 2020, pri čemer je ugotovila, da je 73 odstotkov tistih, ki so dosegli diplomo po triletnem študiju, v teku enega leta dobilo zaposlitev, kar je več od vsedržavnega povprečja, ki znaša 69 odstotkov. Enako velja za študente, ki so dosegli specialistično diplomo po petletnem študiju: v teku leta dni po diplomi jih je 72,5 odstotka dobilo zaposlitev, vsedržavno povprečje pa znaša 68 odstotkov. Pet let po diplomi pa je odstotek še večji – 92 (vsedržavno povprečje znaša 87 odstotkov – povprečna mesečna neto plača pa znaša 1616 evrov (lani je znašala 1543 evrov, medtem ko vsedržavno povprečje znaša 1556, deželno pa 1586 evrov). Skoraj 62 odstotkov jih je zaposlenih za nedoločen čas (71 odstotkov v zasebnem, 25 odstotkov pa v javnem sektorju), medtem ko 16 odstotkov diplomirancev ima samostojen poklic.

Univerza je tudi privlačna za študente iz drugih dežel in iz tujine: tujih diplomirancev je 4,5 odstotka (v Italiji 3,9, v Furlaniji - Julijski krajini pa 4,4 odstotka), diplomirancev, ki prihajajo iz drugih italijanskih dežel, pa skoraj 39 odstotkov (vsedržavno povprečje znaša 23 odstotkov, deželno pa 32 odstotkov). 88 odstotkov diplomirancev bi še enkrat izbralo študij na tržaški univerzi.

Povečalo se je število diplomirancev, ki so prišli iz višjih srednjih šol s tehniško usmeritvijo, univerza pa je zelo privlačna za dijake, ki končajo šolanje na licejih. Kar 70 odstotkov študentov pa dokonča študij v predvidenem roku, medtem ko se vsedržavno povprečje ustavi pri 58 odstotkih, deželno pa pri 62 odstotkih.