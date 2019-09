Direktorica z vizijo

Brez skromnosti lahko rečemo, da je miramarski park doživel preporod odkar je direktorica Miramarskega gradu postala Andreina Contessa. Umetnostna zgodovinarka, ki je pred prihodom v Trst vodila muzej italijanske judovske umetnosti Nahon v Jeruzalemu, še prej pa je poučevala na fakultetah, je v pičlih dveh letih naredila to, kar njenim predhodnikom ni uspelo v veliko daljšem obdobju. V Miramarski grad je prinesla svež veter in doživljajski pristop, s tema dvema elementoma je posredno povečala število obiskovalcev, zanemarjenim gredicam pred vhodom v grad in pred kavarno v parku pa vrnila blišč in sijaj, ki so ga imele za časa Maksimilijana I. Mehiškega. V gredice vrtnarji niso posadili rastlin kar vsevprek. Sledili so navodilom direktorice, ki je preučila podobe parka iz obdobja, ko je živel Maksimilijan. V gredicah zdaj spet vidimo dalije, ki izvirajo iz Mehike, juke, aravkarije, gavre ... Vse te rastline nam je direktorica Miramarskega gradu ponosno razkazovala med intervjujem, ki smo ga opravili kar v parku.

Ko ste prevzeli funkcijo direktorice Miramarskega gradu, ste naleteli na problematično situacijo. V izredno kratkem času ste popolnoma obrnili trend. In rezultati so očitni. Vam je to uspelo zaradi več denarja, z modrim upravljanjem ali morda zaradi ženske konkretnosti?

Razpoložljivost finančnih sredstev je enaka kot v preteklosti. Dodatnih nakazil nismo prejeli. Letos smo sicer končno dobili nakazilo v višini štirih milijonov evrov, ki so nam jih obljubili že v preteklosti. Vse kar smo doslej naredili v parku in gradu, pa smo pokrili z rednimi sredstvi. Po mojem je pomembno na vse skupaj gledati kot celoto. V tem muzeju je doslej manjkal enoten program za razvoj.