Divje parkiranje na Krasu: Občina Trst pripravljena na sodelovanje

Tržaška občinska uprava je pripravljena na sodelovanje s krajevnimi ustanovami in organizacijami za reševanje odprtih vprašanj glede divjega parkiranja tako v Bazovici kot v drugih vaseh na vzhodnem Krasu. To izhaja iz današnjega dopoldanskega sestanka med županom Robertom Dipiazzo ter predstavniki bazovskih kulturnih in športnih društev, krajevnega jusa in odbora za ločeno upravljanje jusarskega premoženja, rajonskega sveta za Vzhodni Kras ter slovenskih oz. opozicijskih občinskih svetnikov.

Problematika divjega parkiranja na Krasu oz. njegovega omejevanja predstavlja že stalnico in je v zadnjih tednih prišla še bolj do izraza zaradi ukrepov proti širjenju pandemije novega koronavirusa ter zaradi omejevanja gibanja občanov, ki se ob vikendih v velikem številu pripeljejo z avtomobilom naravnost do sprehajalnih poti, kjer divje parkirajo tudi na območjih, kjer je parkiranje prepovedano.

Kot izhaja iz sporočila za javnost, so bile na včerajšnjem srečanju nakazane nekatere rešitve predvsem za območje Trmuna v Bazovici, kjer se začenja Resslova pešpot. Za to območje obstaja projekt, ki ga je izdelala prejšnja občinska uprava bivšega župana Roberta Cosolinija, ki predvideva zelenico in omejeno število parkirnih mest. Govor je bil tudi o drugih predlogih oz. rešitvah, kot je tisti, da bi parkirišče uredili v bližini pokopališča ob cesti, ki vodi proti Gropadi in bi jo povezali z Resslovo pešpotjo. Beseda je tekla tudi o Banih, kjer so, kot že rečeno, zaradi divjega parkiranja zagradili območje Uǝ grace, pa tudi o potrebi po okrepljenem nadzoru nad območji z namenom, da se prepreči divje parkiranje.

Na srečanju so krajevni predstavniki tudi opozorili župana, naj se nemudoma popravi spomenik padlim v narodno-osvobodilnem boju v Trebčah, ki ga je voznik poškodoval. V pogovoru je beseda tekla tudi o ureditvi prometa v Bazovici: po mnenju udeležencev gre sicer za vprašanje širše razsežnosti, saj bi Kras potreboval celostno načrtovanje prometa in nadgradnjo trenutnih načrtovalskih praks s kakovostnim zagotavljanjem dostopnosti in mobilnosti prebivalcev.