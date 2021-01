Divje parkiranje ogroža življenja

Gasilci so včeraj v dopoldanskih urah prejeli obvestilo, da morajo iz stanovanja pomagati osebi, ki zaradi zdravstvenih težav tega ni mogla storiti sama. Na kraj posredovanja, točneje v Ul. San Vito, se je ekipa odpravila z gasilskim tovornjakom z lestvijo, a v neposredni bližini kraja intervencije so ugotovili, da jih zaradi napačno parkiranega avtomobila (preblizu križišča) s tovornjakom ne bo uspelo do hiše, kamor bi bili morali.

Gasilci so se do stanovanja povzpeli z lestvijo (FOTODAMJ@N)

Do hiše so se zato odpravili peš in s seboj vzeli lestev, da bi se z njo povzpeli do balkona stanovanja, v katerem se je nahajala oseba, ki je potrebovala pomoč. Ob sunkih burje je to bilo vse prej kot enostavno, pa tudi precej nevarno. Naposled jim je le uspelo priti do gospe, ki je potrebovala pomoč, zatem pa jo je rešilec odpeljal v katinarsko bolnišnico.

Gasilci so bili besni: »Tokrat se je k sreči izšlo brez težav, a kaj bi se zgodilo, če bi v stanovanju bil požar?«, je vprašal eden izmed njih. Ali če bi gasilec med plezanjem padel in se poškodoval? To so težave, s katerimi se gasilci soočajo vsak dan, so povedali. Siti so objestnosti nepazljivih voznikov, ki avtomobile puščajo na neustreznih krajih, zato občane pozivajo k premisleku, preden se odločijo za divje parkiranje: to lahko namreč ogroža življenja.