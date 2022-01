Dnevi odprtih vrat v jaslih in vrtcih

V prvih januarskih dneh pouka se šolsko osebje ne posveča samo reševanju težav, ki jih ustvarja koronačas. Začenja se obdobje vpisovanja v šolsko leto 2022-2023, pred tem pa čas spoznavanja ponudbe. Najbolj radovedni so nedvomno starši otrok od 0 do 6 let, ki se bodo prvič srečali z vzgojno-izobraževalno ponudbo na Tržaškem. Informativni dnevi se tako vrstijo na vseh večstopenjskih šolah, ki se v glavnem poslužujejo spletnih kanalov ali enostavno pozivajo starše, naj pokličejo v tajništvo. Občinske otroške jasli in vrtce bodo predstavili na spletni strani www.triestescuolaonline.it med 17. in 21. januarjem, po Dnevu otroštva, ki bo potekal prihodnjo soboto na spletnih kanalih tržaške občine.

