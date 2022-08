Dnevno prestopi mejo tudi do sto migrantov

»Mislim, da ne odkrivam tople vode, ko rečem, da je tržaški Kras kot rešeto, ki ga je zelo težko nadzirati.« Na vprašanje, ali so poletni dnevi k nam privabili več migrantov kot prejšnja leta, je vodja tržaške mejne policije Fabio Soldatich odgovoril, da ostaja trend v povprečju nespremenjen v primerjavi z lanskim letom, ko so zabeležili rekordno število prihodov. »Za Tržaško lahko potrdim, da so doslej podatki zelo podobni. Priznati velja, da smo jih na ozemlju izsledili manj, saj smo dejavni tudi na meji zaradi prihodov ukrajinskih državljanov, je pa po drugi strani naraslo število prostovoljnih prihodov na kvesturo, tako da se številke uravnovešajo.«

Če je še pred časom veljalo, da je poletno obdobje bolj »pripravno« za premike, je tudi res, da temperature na to posebno ne vplivajo, pa še zime so vse bolj mile. »Kvečjemu beležimo občasne prekinitve takrat, ko se temperature spustijo pod ničlo južneje na poti, v Srbiji ali Makedoniji,« je namignil Soldatich in zaupal, da je Slovenija od 1. januarja do danes zabeležila kar 80-odstotni porast števila prihodov migrantov.

Premikanje po balkanski poti zadnje čase poteka utišano, se pravi, da se o njem skorajda ne poroča več. To pa še zdaleč ne pomeni, da ga ni oz. da se je situacija umirila, prej nasprotno. Soldatich je potrdil, da je trend konstanten. »Kdaj pa kdaj naletimo na meji s Slovenijo celo na sto migrantov, včasih pa jih je bistveno manj, tako da smo priča nihanjem,« je opozoril in dodal, da še vedno prevladujejo državljani Pakistana in Afganistana, Indije in Bangladeša, v zadnjem letu pa so zasledili veliko več državljanov Nepala. K tem gre dodati še Kurde oz. državljane Irana in Iraka.