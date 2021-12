Do 1100 vbrizgov cepiva na dan

Do tisoč sto vbodov na dan, dvanajst cepilnih sob, obsežna čakalnica, mize za predhodni razgovor z zdravnikom. V zadnjem nadstropju nakupovalnega središča Montedoro je nov cepilni center zdrasvtvenega podjetja za Tržaško in Goriško Asugi skoraj nared. Prve posameznike, ki so se naročili na cepljenje, bodo sprejeli danes, v soboto pa so na krajši slovesnosti uradno predstavili, kaj lahko bodoči obiskovalci pričakujejo. Srečanja se je med drugimi udeležil podpredsednik Dežele FJK Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen tudi za zdravstvo.

Naročil jim do polovice januarja vse prej kot manjka, je napovedala direktorica tretjega zdravstvenega okrožja Ofelia Altomare. Ljudi bodo tu sprejemali vsak dan med 8. uro in 13.30 ter med 14. uro in 19.30. Uverturo v novo poglavje množične cepilne kampanje proti covidu-19 pa so že uspešno prestali. V petek in soboto so v gledališču Prešeren v Boljuncu cepili približno 220 ljudi. 19. in 20. novembra pa so na sedežu tretjega zdravstvenega okraja v Miljah poskrbeli za izredna termina za starejše od 80 let. Morda bi se lahko na prvi pogled zdelo nekako neobičajno, da lahko točno nasproti kraja, kjer se zaščitiš pred hujšim udarcem pandemije, kupiš tudi čevlje, nadstropje nižje pa še marsikaj drugega. Ureditev cepilnega centra v Montedoru pa predstavlja strateško zelo pomembno potezo, je povzel miljski župan Paolo Polidori.

Odkar je 16. septembra prenehal delovati cepilni center v telovadnici Pacco v Miljah, kjer so od maja vbrizgali več kot 18.300 odmerkov cepiva, je namreč na območju, ki sega od obrobja Trsta, Naselja sv. Sergija do miljskega in dolinskega konca nastala velika vrzel. Zlasti starejši so ostali brez pomembne opore.