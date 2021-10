Do 19. ure v Trstu volilo 30 % upravičencev

Volivci in volivke so v Trstu danes in jutri poklicani, da izberejo novega župana. Dosedanja udeležba je dokaj nizka: v nedeljo je do 19. ure v tržaški občini svoj glas oddalo 29 % volilnih upravičencev.

Pred petimi leti je bila udeležba ob isti uri 42-odstotna, sicer pa se je takrat glasovalo samo en dan.

V Miljah, kjer prav tako potekajo lokalne volitve, je bila do 19. ure volilna udeležba nekoliko višja: glasovnice je oddalo 34 % volivcev.

Volišča bodo danes odprta do 23. ure, jutri – ponedeljek – pa od 7. do 15. ure. Preštevanje glasov se bo začelo takoj po zaprtju.