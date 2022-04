Do maja bodo umaknili gradbišče na dolinski Gorici

Na dolinski Gorici se že nekaj tednov nič ne premika. Gradbišče pred sedežem Srednjeevropskega inštituta Josip Pangerc, kjer je bila načrtovana posaditev novih dreves, je še vedno ustavljeno in občani oz. predstavniki vaških organizacij so upravičeno zaskrbljeni. V sporočilu, ki so ga pred dnevi SKD Valentin Vodnik, Majenca Dolina, Srenja Dolina, Zadruga Dolga krona Dolina, Mladinski krožek Dolina in sekcija VZPI Dolina-Mačkolje-Prebeneg naslovili na Primorski dnevnik, so spomnili, da se pomladni praznik Majenca bliža hitrih nog in da zahteva njegova izpeljava nič koliko tehničnih postopkov, ki jih ni mogoče opraviti iz dneva v dan, pač pa zahtevajo čas. Tega pa je vse manj ...

Zakaj se še nič ni premaknilo, smo povprašali direktno direktorico Zavoda za varstvo kulturne dediščine Simonetto Bonomi, ki je potrdila, da na zavodu seveda niso pozabili na nujni majski rok. »S podžupanom in občinskimi tehniki smo malo bolje pregledali projekt in vnesli nekaj ugovorov. Občina Dolina bo zato poskrbela za dodatno, novo dokumentacijo, ki jo bomo prejeli predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Lahko vam potrdim, da se bomo skušali nanjo čim prej odzvati, da bi se dela le lahko nadaljevala. In da bi vse skupaj zaključili do maja. Potrudili se bomo, da praznika oz. organizatorjev praznika ne spravimo v težave,« je poudarila sogovornica.