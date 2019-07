Do nje vodi slikovita pot in je priljubljena med domačini

Nekoliko manj poznana in težje dostopna, a kljub temu zelo priljubljena, je plaža Pri Čupah. Do nje vodi slikovita panoramska pot, ki se vije med terasami: na eni strani oljke, na drugi trte, v zraku pa vonj po rožmarinu. Čudovit pogled na morje pa krasijo še cvetoči oleandri.

Plaža Pri Čupah je zelo priljubljena predvsem med domačini, ki se iz Nabrežine lahko odpravijo do morja kar po Ribiški poti. »Sem prihajava približno enkrat na teden, ker rada trenirava plavanje in je tu voda zelo čista«, sta med sončenjem na pomolu povedala Miha Pečar in Elena Budin, ki se drugače rada kopata še v Brojenci ali pri Devinu. »Zadnjič sva bila pri Topolinih v Barkovljah, ampak je bila tam voda precej bolj umazana,« je razložil Miha. Elena, ki je sicer zagreta planinka, pa nam je zagotovila, da vzpon do Nabrežine sploh ni tako hud kot se mogoče zdi: hoja navzgor traja okrog 20 minut.