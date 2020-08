Do zdravstvenega doma z odškodnino od Anasa

Opčine bi v bližnji prihodnosti lahko dobile sodobno opremljen zdravstveni dom, v katerem bi uredili urgenco in specialistične ambulante. Denar za realizacijo ambicioznega načrta bi bilo mogoče črpati iz odškodninskega sklada za razlastitev zemljišč za gradnjo avtoceste, ki prečka vzhodni Kras. To je predlog Združenja za zaščito Opčin, ki se namerava v prihodnjih tednih sestati tako z odborom za ločeno upravljanje jusarskega premoženja kot z odborniki Jusa Opčine. In jih prepričati, naj se v dobro širše skupnosti enkrat za vselej nesoglasja dajo na stran, se poišče skupni jezik in se podpiše dokument, na osnovi katerega bi se končno izplačala odškodnina, ki jo družba za upravljanje avtocest Anas dolguje jusom.

Dario Vremec, predsednik Združenja za zaščito Opčin, je prepričan, da bi lahko bilo njihovo združenje v tej zadevi povezovalni člen. »Imamo priložnost, da se združimo in naredimo nekaj skupnega za splošen interes prebivalcev vzhodnega Krasa. Mi smo prepričani, da na Opčinah potrebujemo zdravstveni center, ki bi navsezadnje še kako prav prišel tudi prebivalcem repentabrske občine,« je prepričan predsednik dotičnega združenja, ki je tudi specificiral, da bi jusarji in odbor za ločeno upravljanje jusarskega premoženja morali dobiti skoraj tri milijone evrov odškodnine (2.889.946,61 evra).

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.