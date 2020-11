Dobrih sedem milijonov evrov za Burlo

Tržaška pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo bo prejela dobrih sedem milijonov evrov za preureditev notranjih prostorov in pridobitev novih zunanjih prostorov v neposredni bližini, kamor bi preselili del dejavnosti. Tako je na svoji zadnji seji odločila deželna vlada Furlanije - Julijske krajine s sklepom, ki ga je sprejela na predlog svojega podpredsednika in odbornika za zdravje Riccarda Riccardija.

Prispevek znaša 7.235.000 evrov, služil pa bo odpravljanju kritičnih točk strukturne in logistične narave, ki so jih pri Burlu ugotovili že pred časom, še bolj izrazite pa so postale z nastopom pandemije virusa covid-19. 340.000 evrov bo namenjenih za izgradnjo zunanje menze, 1.570.000 evrov za preureditev notranjih območij, preostali del vsote – 5.325.000 evrov – pa bo namenjen širitvi pediatrične bolnišnice na bližnje območje poslopja Opera San Giuseppe, ki se ravno tako kot otroška bolnišnica nahaja v Istrski ulici: predviden je nakup območja, preureditev le-tega in izgradnja novega parkirišča, ki bi obsegal 60 parkirnih mest.

Od skupne vsote bi za financiranje celotne operacije dva milijona črpali iz skladov Evropske razvojne banke, preostali denar pa bi zagotovila Dežela s sredstvi, ki bi jih deloma črpali iz vsot, ki jih ni mogoče izkoristiti v okviru razpisa Eisa, ki je namenjen nudenju prispevkov za gradbene ukrepe v stavbah, namenjenih starejšim občanom oz. invalidom. 3.964.000 evrov bo na voljo že v letošnjem letu, 2.720.000 v prihodnjem, preostalih 550.000 pa v letu 2022.