Dobrodelna akcija za novo čakalno sobo

Sprejemanje otrok v pediatrično bolnišnico ni nikoli prijetno, ne za starše, ne za male bolnike. Zato je zelo pomembno, da je prvi stik s prostorom čimbolj prijeten. V tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo pogrešajo primerno čakalno sobo, kjer bi otroci in odrasli udobno preživljali težke trenutke. A kmalu bodo lahko vrzel zapolnili, saj je letošnja božična dobrodelna kampanja družbe Despar namenjena prav tržaškemu zdravstvenemu središču.

Božič za skupnost (Un Natale da donare alla comunità) je nabirka, ki jo že deseto leto zapored organizirajo družb Despar, Eurospar in Interspar v svojih prodajalnah in s katero konkretno pripomore k izboljšanju storitev zdravstvenih središč v Furlaniji - Julijski krajini in drugih deželah severne Italije.

Lani je družba zbrala 132 tisoč evrov za videmsko bolnišnico. Leta 2019 so podprli nakup naprave za ultrazvoke in ureditev triažnih prostorov v Tricesimu. Pred desetimi leti pa, ko je kampanja stekla prvič, so prav v Burlu s pomočjo nabirke zaposlili anestezista.

Nabirka za novo čakalno sobo, v kateri bodo namestili igrala, preproge in igrače, bo stekla v ponedeljek v vseh marketih Despar, Eurospar in Interspar. Blagajničarji bodo do 19. decembra ob vsakem nakupu vprašali kupce, ali želijo zaokrožiti račun navzgor. Vsak bo tako lahko daroval večkrat tudi zelo nizko, a vseeno koristno, vsoto.