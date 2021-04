Dobrodelna loterija za žrtve nasilja

»Ženske za ženske«. Tako bi lahko imenovali projekt, v sklopu katerega bo v torek na daljavo potekala dobrodelna loterija, ki ponuja na roke narejeno prešito odejo. To so iz različnih kvadratkov v velikosti 25 cm, ki so jih v preteklih mesecih z različnimi vzorci okrasile ženske z različnih koncev Furlanije - Julijske krajine, sestavile lastnice tržaške trgovine Patchhwork victim. Rezultat je osupljiv, končni cilj projekta pa plemenit.

Pobudnice projekta namreč želijo zbrati čim višji znesek, ki ga bodo namenile centru za pomoč žrtvam nasilja Goap. Akcija se je začela 25. novembra, na svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami, ko je bilo objavljeno vabilo k šivanju kvadratkov v patchwork tehniki. Do 8. marca, dneva žensk, so si pobudnice projekta zadale zbrati 132 kvadratkov. A to število so daleč presegle. Na njihov naslov je prišlo več kot 200 lepih potiskov v odtenkih sinje modre barve, ki so jih nato sestavile v prečudovito odejo za zakonsko posteljo.

Pretekle dni je stekla druga faza akcije. Začela se je prodaja srečk, ki bo potekala do torka. Organizatorji loterije upajo, da bodo preko Paypala (naslov: goap.info@gmail.com) prodali 90 srečk.