Dobrodelni koncert za gluhe in naglušne otroke

V gledališču Rossetti bo 2. januarja (ob 18. uri) na programu dobrodelni koncert z naslovom Anch’io voglio ascoltare la musica (Tudi jaz želim poslušati glasbo), del izkupička od prodanih vstopnic pa bo šel oddelku pediatrične klinike Burlo Garofolo, ki obravnava gluhe in naglušne otroke. Podrobnosti koncerta, na katerem bo nastopila skupina The Powerful Gospel Chorale, ki združuje različne gospel zbore, so njegovi pobudniki predstavili na včerajšnjem srečanju z novinarji.

Povedali so, da se bodo na odru Generalijeve dvorane predstavile tudi pevke, ki bodo ob tej priložnosti predstavile projekt The Cristmas Stars. Repertoar bo zelo širok, kot posebna gostja bo na odru nastopila tudi britanska diva soula Vanessa Haynes, sicer tudi pevka skupine Incognito. Na srečanju so povedali, da bodo koncert organizirali pod pokroviteljstvom dežele FJK, Občine Trst in pokrajinske stanovske organizacije Confcommercio. Del izkupička pa bo namenjen pediatričnemu oddelku, ki se posveča otrokom, ki imajo težave s sluhom.

Dejavnosti tega oddelka je podrobno predstavila njegova predstojnica dr. Eva Orzan, ki je spomnila, da je Burlo ustanova za celostno obravnavo gluhih in naglušnih otrok, ki je znana širom po Italiji. V teh letih je skozi njihove roke šlo na tisoče otrok, pri njih so pridobili znanje in samozavest za uspešno delo in življenje ter se naučili sporazumevanja.