Dodatne postelje zaradi strme rasti okužb

Strma rast okužb se začenja poznati tudi pri sprejemu in številu bolnikov, ki potrebujejo takojšnjo obravnavo. V Glavni bolnišnici so morali ponovno reorganizirati delo na oddelku za infekcijske bolezni. V tretjem nadstropju so postelje spet namenili covidnim bolnikom, na oddelku pa so že sprejeli štiri nove bolnike. 15 drugih pacientov zdravijo na oddelku v prvem nadstropju, ki je že od začetka pandemije namenjen covidnim bolnikom.

Nad trenutnim stanjem je zaskrbljen pristojni za zdravje v deželni vladi Riccardo Riccardi, ki je dejal, da na resnost razmer kaže pritisk na oddelke za nujno medicinsko pomoč. Kot je dejal Riccardi, so samo na urgenci sprejeli približno deset klicev in za nekaj oseb so že odredili hospitalizacijo. Na oddelku za infekcijske bolezni v Glavni bolnišnici so poudarili, da so zaradi covida v več kot 90 odstotkih primerov hospitalizirani bolniki, ki niso cepljeni. Preostali odstotek pa sestavljajo starejši in kronični bolniki, ki čakajo na tretji odmerek ali pa so ga prejeli pred kratkim.