Dodatnih 39 mest za intenzivno terapijo

Treba je bilo takoj ukrepati: v dvanajstem nadstropju zdravstvenega stolpa katinarske bolnišnice je včeraj popoldne vrata odprl nov oddelek za intenzivno terapijo za pomoč obolelim za covidom-19. Po novem razpolaga katinarska bolnišnica torej z dodatnimi 39 ležišči, ki se bodo pridružila že obstoječim 15. Naj spomnimo, da gre slednjim - na deželni ravni - prišteti še 16 v Gorici, 20 v Palmanovi, 30 v Vidmu in 12 v Pordenonu; v načrtih pa so še dodatne okrepitve tako v tržaški Glavni bolnišnici kot v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo.

»V bitki proti okužbi je Dežela FJK nemudoma okrepila zdravstveni sistem, da bi zaščitila zdravje svojih ljudi,« je v poročilu za javnost naznanil deželni predsednik Massimiliano Fedriga. Z zdravstvenim podjetjem Asugi so v borih treh tednih (dela so se dejansko začela 15. marca) pospešeno uredili nov oddelek v dvanajstem nadstropju, ki je bilo v luči obnovitvenih del bolnišnice popolnoma izpraznjeno. Sama dela, za katera je poskrbelo podjetje Siram, so zahtevala dva milijona evrov, ki naj bi jih krila država, na podlagi trenutnih vladnih uredb. Sicer je tema dvema milijonoma evrov treba dodati še dva milijona za nabavo zdravstvenih naprav - nakup 39 respiratorjev, 5 transportnih ventilatorjev, 39 več parametrskih ob-posteljnih monitorjev, 1 ultrazvok in 39 vlažilnikov - in dodatnih 400 tisoč evrov za nakup opreme.

Oddelek bodo še dodatno razdelili - en del bo namenjen intenzivni negi, drugi pa t.i. subintenzivni pulmološki negi, ki jo danes izjemoma gosti dermatološki oddelek Glavne bolnišnice. Slednji bo sicer nadaljeval s koronavirusnim »poslanstvom«, saj še vedno potrebujemo oddelke, kjer bi hospitalizirali paciente, ki se ne borijo za življenje, so pa vseeno potrebni posebne oskrbe. Slednjo nudijo tudi na oddelku za geriatrijo, infektologijo, rehabilitacijo in v zdravstveno-oskrbovani rezidenci San Giusto (za skupnih 89 mest).

»V borih 15 dneh smo na noge postavili naš milanski sejem,« je dodal deželni odbornik pristojen za zdravje Riccardo Riccardi, ki je tržaški »podvig« primerjal z ureditvijo nove enote intenzivne terapije na sejmu v lombardski prestolnici. Odbornik je še dodal, da načrtujejo, da bodo do 15. aprila v trinajstem nadstropju zdravstvenega stolpa uredili še oddelek za infektologijo in pulmologijo za paciente, ki potrebujejo blažje oblike nege.