Dogodivščine od Krasa do morja

Združiti Kras in morje ter promovirati lokalne naravne znamenitosti in domače gurmanske specialitete. To je primarni cilj projekta SeaYou. Zamisel skupine prijateljev, zaljubljenih v Kras in morje, ki so želeli javnosti razkriti lepote in dobrote naših krajev, se je naposled udejanjila kot oddelek Amaterskega športnega društva Grmada iz Mavhinj. Med ustanovitelji in voditelji so svetovna popotnica in jadralka Jasna Tuta, trener jadranja pri jadralnem klubu Čupa Matija Spinazzola, pridelovalca vina in osmičarja Žarko in Vesna Bukavec, predsednik Kmečke zveze Franc Fabec ter drugi.

»Lahko bi rekli, da se je zamisel porodila ob kozarcu vina. Pomislili smo: obdajajo nas čudesa, ki jim ni para. Le zakaj jih ne bi promovirali in izkoristili? Vsak od nas je nekaj predlagal in dodal, tako pa je nastal projekt,« je na degustaciji v vinogradih prosekarja pojasnil Žarko Bukavec. »Zanimanje je za enkrat zelo veliko, skoraj vsa srečanja razprodamo. Zanimivo pa je, da je največ povpraševanja med domačini, Nabrežinci recimo, ki domače vasi nikoli v življenju niso videli z morja,« pa nam je dan kasneje med »aperisupom« razložila Jasna Tuta.