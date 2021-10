Dokumentarec opozarja na človeško plat balkanske poti

Dandanes je s koronavirusom in z njim povezanimi temami veliko drugih problematik zašlo na stranski tir, če že ne v pozabo. Pri SKD Vesna so se odločili obravnavati temo migrantov, zato so v Križ povabili predstavnika organizacije Linea d’ombra Loreno Fornasir in Gian Andreo Franchija, ki sta v soboto v Sirkovi dvorani predstavila dokumentarec Confine umanità. Z njima se je pogovarjal novinar Sandor Tence.

Trst predstavlja za migrante, ki pešačijo po balkanski poti, le vmesno točko. Zakaj pa? »Ker tukaj ni dela.« Tak odgovor prejemata tudi Lorena Fornasir in Gian Andrea Franchi, odgovorna za organizacijo Linea d’ombra, ki se vsak dan odpravita na Trg Libertà in skrbita za tamkajšnje potrebne. Ti ljudje, je v dokumentarcu pojasnil Franchi, zapuščajo svoj dom in pridejo v Evropo enostavno zato, ker je življenje doma nemogoče. Bežijo, ker je tam vojna, družbene strukture so totalno porušene in prihodnosti ni. »Želijo živeti, ne le preživeti, in iščejo prostor, kjer bi bili spoštovani.« Franchi je povedal, da je te besede, pravzaprav tole željo, izrekel mlad Pakistanec, ki se je nekega jutra nahajal na omenjenem trgu. Iščejo in sanjajo prostor, v katerem bi bilo vredno živeti.

Dokumentarec prikazuje vsakodnevno delovanje članov organizacije Linea d’ombra, ki si na Trgu Libertà prizadevajo, da bi se tamkajšnji migranti, potrebni pomoči, lahko spet odpravili na pot ter nadaljevali do cilja. Lorena Fornasir v dokumentarcu opiše kondicije migrantov, katerim pomaga. Vsi imajo ranjena stopala, ker v mnogih primerih hodijo bosi, saj so čevlje porabili. Veliko je poškodovanih tudi zaradi pasjih ugrizov policije ob mejah.