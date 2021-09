Dolg madež olja ohromil promet v Ulici Giulia

Zaradi večje količine olja, ki se je pozno dopoldne izlilo iz bagra, ki je vozil po mestu, je promet po Ulici Giulia že več ur ohromljen, nastali so zastoji. Po navedbah lokalne policije je madež širok poldrugi meter, pojavil pa se je na območju od Trga volontari giuliani do Ljudskega vrta. Zaradi spolzkega cestišča je prišlo tudi do nesreč, na tleh se je znašlo nekaj motoristov. Vozila preusmerjajo na stranske ulice (proti Ul. Kandler in Cologna ter na drugi strani proti Drevoredu 20. septembra), posledice izliva odpravljajo.