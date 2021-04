Dolina dobila prvi osnutek občinskega prometnega načrta

Prvi osnutek dolinskega občinskega prometnega načrta je tačas na mizi domačega odbornika za okolje in promet Davideja Štokovca, ki ga tako kot ostali člani občinskega odbora in člani druge svetniške skupine v teh dneh temeljito pregleduje. Ni še dokončna verzija, hiti pojasnjevati, je pa tehten odraz analize, ki so jo na občinskem območju in med občani opravili načrtovalci tržaškega arhitekturnega biroja Stradivarie.

Slednji so analizirali dejansko dogajanje na območju in poskrbeli za meritve gostote in tipa prometa. Glede prve postavke je Štokovac pojasnil, da so načrtovalci na osnovi sistema Mitris, ki deluje kot nek »kataster« nesreč, ki se dogajajo na območju, preučili število in lokacijo prometnih nesreč. »Tako je jasno prišlo na dan, katere so ceste, kjer se je pripetilo povprečno več nesreč in so torej bolj nevarne, tako kot tudi križišča.« V dolinski občini so to zlasti tiste na območju Domja in Krmenke, čemur po odbornikovi oceni botruje večja naseljenost, gostejši promet in pa bližina industrijske cone, precej nesreč pa so nepričakovano zabeležili tudi na cesti ob obrtni coni v Dolini.

Dejansko sliko stanja je dopolnila še anketa, ki ponuja občutke oz. poglede občanov na ceste in povezave na občinskih tleh ter je za snovanje ukrepov ravno tako pomembna; podatke so načrtovalci križali s tistimi od sistema Mitris in nastala je enotna kartografija.