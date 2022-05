Dolinska društva hočejo novega župnika

Pet društev in organizacij iz Doline je na tržaškega škofa Giampaola Crepaldija naslovilo pismo, v katerem ga je zelo jasno prosilo, naj v vas pošlje novega duhovnika.

»Spoštovani gospod škof Giampaolo Crepaldi, Dolinčani smo poštene in miroljubne narave in zelo navezani na našo vas. Zato smo zelo občutljivi za medsebojne družbene odnose, pri katerih cenimo odprtost, spoštljivost, človekoljubnost, solidarnost in zavzetost za sodelovanje in skupno dobro.« Tako se začenja pismo, ki ga je pred dnevi pet dolinskih organizacij naslovilo na tržaškega škofa Crepaldija, včeraj pa njegovo vsebino dalo v javnost. Najbrž ni naključje, da bo danes v dolinski cerkvi birma, ki se je bo udeležil tudi škof. Birma, ob kateri vaški zvonovi ne bodo doneli, saj jih je sodstvo, kot znano, v začetku maja že v drugič zaplenilo.

Podpisniki pisma, to so Majenca Dolina, Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik, Mladinski krožek Dolina, Srenja Dolina in Zadruga Dolga Krona, so v nadaljevanju na škofa naslovili zelo jasno prošnjo. »Ne prosimo, rotimo Vas, da nam pošljete v Dolino dušnega pastirja, ki ne bo netil sovraštva med ljudmi, ki ne bo sejal razdora med vaščani, ki ne bo sprevračal resnice v laž, ki ne bo zapiral vrat tistim, ki iščejo dialog, ki ne bo zaklepal cerkvenih vrat, temveč jih odpiral, ki bo znal prisluhniti stiskam svojih faranov in jih ne bo odganjal od sebe, ki bo pošteno in odkrito ravnal s kulturnimi dobrinami v vasi, ki bo skupaj z vaščani bogatil kulturno dediščino in ne bo razdiral vsega, kar smo vaščani v zadnjih 50 letih zgradili v duhu miru in sodelovanja,« so med drugim zapisali v pismu.

Podpisniki ocenjujejo, da se je vzdušje v vasi v zadnjih mesecih zelo poslabšalo, za nastalo situacijo pa očitno krivijo dušnega pastirja Klemna Zalarja. »Takšnega stanja, v kakršnem se nahajamo v tem trenutku, Dolina ni vredna in si ga nikakor ne zasluži,« so jasni podpisniki.