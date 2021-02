Dolinska osnovna šola bo nared poleti

Ambiciozni občinski načrt obnove in korenite posodobitve osnovne šole Prežihovega Voranca v Dolini se počasi udejanja. Šolsko poslopje iz zgodnjih sedemdesetih let že nekaj mesecev obdaja gradbeni oder z zeleno zaščitno mrežo, nad njim pa »bdi« mogočen žerjav.

»Če bomo nadaljevali s tem ritmom bomo dela zaključili v predvidenem roku – se pravi v poletnih mesecih,« je povedal vodja del in projektant, inženir Paolo Ursig, ki je v spremstvu dolinskega župana Sandyja Kluna, podžupana in odbornika za šolstvo Gorana Čuka ter odgovornega za službo za gradbene investicije, okolje in kulturo Mitje Lovrihe na ogled gradbišča pospremil ravnateljico večstopenjske šole Josipa Pangerca Lučko Križmančič in tajnico Maro Bertocchi.

Pri tržaškem gradbenem podjetju Innocente & Stipanovich so dokaj optimisti, saj so kljub izrednim razmeram že opravili tretjino del. Stare stavbe niso podrli, le utrdili so ji temelje, del na hrbtni strani so porušili in na novo dogradili oz. povečali, medtem ko so ohranili obstoječo streho oz. jo uredili na novih dozidavah. Poskrbeli so tudi za prenovo vseh napeljav in zakonsko uskladitev prostorov. Poslopje bo prilagojeno najzahtevnejšim protipotresnim določilom in tudi energetsko varčno – ob zunanji izolaciji so se odločili za talno gretje s toplotnimi črpalkami, medtem ko bodo na streho namestili fotovoltaične panele, tako da bo nova stavba povsem funkcionalna in kot zakon določa skoraj nič-energijska oz. z zelo visoko energetsko učinkovitostjo.

V novi šoli bo po novem na dveh (oz. treh) nadstropjih pet učilnic, zbornica, knjižnica, računalniška soba, večja večnamenska dvorana, šolska kuhinja in dve jedilnici, več sanitarij, soba za šolske pomočnike, slačilnica za zaposlene v kuhinji, arhiv ter seveda ustrezen tehnični prostor za kotle in podobne naprave.