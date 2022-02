Dolinski zvonovi osvojili tudi The Guardian

O »nemirih v mali italijanski vasi, potem ko je sodnik utišal zvonove,« piše tudi britanski The Guardian. Novinarka Angela Giuffrida je napisala članek o tem, »kako slovenska manjšina poziva Evropsko komisijo, naj zaščiti njihovo tradicijo«.

Članek pripoveduje o tem, kako je vseh osem slovenskih evroposlancev pisalo pismo Evropski komisiji. Vsebuje tudi več odzivov domačinov na to dogajanje: Maura Zeriala in Sare Merlak, ki sta zbirala podpise za peticijo proti zvonovom, dolinskega župnijskega upravitelja Klemna Zalarja in evropsko poslanko Ljudmilo Novak.

Angleškim bralcem novinarka razlaga, da je Dolina majhna vas v polavtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini, ki je bila del Avstro-Ogrske, dokler je niso po prvi svetovni vojni priključili Italiji, danes pa nekaj prebivalstva še govori slovensko in ima dvojno državljanstvo.

Poslanka Ljudmila Novak v prispevku pove, da slovensko manjšino v Italiji varujejo posebni zakoni, ki ohranjajo identiteto in navade Slovencev, kar vključuje tudi verske navade. Zato so vprašali Evropsko komisijo, kako bo postopala, »da bi odpravila nesorazmeren poseg v versko svobodo in kulturno tradicijo na območju, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost«.

Ob koncu članka domačinka Sara Merlak pravi, da so domačini želeli samo to, da bi se zvonjenje začenjalo ob 7. uri zjutraj in da zdaj že vsi pogrešajo zvonove.