Dom prosekarja bo upravljala proseška Društvena gostilna

Proseška Društvena gostilna bo postala novi upravitelj Doma prosekarja. Zgodilo se bo 12. septembra, ko bosta Antonio Paoletti, predsednik dosedanjega upravitelja, Trgovinske zbornice Julijske krajine, in Claudio Černjava, predsednik Društvene gostilne, v prostorih omenjenega doma podpisala ustrezni upravni akt o prenosu upravljanja od ene ustanove na drugo. S tem se bodo zaključila večletna prizadevanja domačinov, da bi prevzeli Dom prosekarja popolnoma v lastne roke.

Dom prosekarja je eden redkih »vidnih« potomcev za Kraševce žalostno znanega protokola, ki je omogočil ustanovitev zaščitne vinske znamke Prosecco Doc. Za popravilo stavbe za Društveno gostilno je Dežela Furlanija Julijska krajina prispevala 400 tisoč evrov, ki pa jih ni mogla dodeliti »zasebni« Društveni gostilni. Uporaba sredstev je bila mogoča potem, ko je z desetletno koncesijsko pogodbo upravljanje stavbe prevzela Trgovinska zbornica. Dom prosekarja je bil dokončan in urejen za časa Serracchianijeve deželne uprave, za opremo prostorov je nekdanjemu deželnemu svetniku Demokratske stranke Stefanu Ukmarju v zadnji proračun levosredinske deželne uprave uspelo vključiti popravek, ki je predvideval prispevek Društveni gostilni v višini 100 tisoč evrov za opremo Doma, ki pa ga gostilna ni mogla koristiti, ker je bila upraviteljica stavbe Trgovinska zbornica. Deželna svetnika Igor Gabrovec (Slovenska skupnost) in Danilo Slokar (Liga) sta letos spomladi v deželni svet FJK v okviru večnamenskega zakona vložila popravek o spremembi »namembnosti« strukture v središču Proseka, ki je bil sprejet, kar je odprlo vrata sedanjemu dogovoru med Tržaško trgovinsko zbornico in Društveno gostilno o prenosu upravljanja.