Dom prosekarja končno v domačih rokah

Današnji dan bo na Proseku ostal z zlatimi črkami zapisan v anale. Dom Prosekarja je namreč končno prešel v domače roke, kajti Društvena gostilna Prosek je tudi uradno postala njegova upraviteljica. Snop žvenketajočih ključev je predsedniku Društvene gostilne Claudiu Černjavi na krajši slovesnosti ob podpisu prenosa upravljanja ravno v prostorih Doma predal predsednik dosedanje upraviteljice – Trgovinske zbornice Julijske krajine – Antonio Paoletti.

»Morda se je res vse skupaj nekoliko preveč zavleklo. Pa vendar smo morali spoštovati neko proceduro, se pravi pravila, in hkrati od dežele imeti neka zagotovila,« je zbrane v Domu nagovoril Paoletti. Dolgi zgodbi pa so naposled le napisali konec, je poudaril in spomnil na podpis nesrečnega protokola Prosecco Doc ter opozoril na zasluge Proseka pri pridobitvi zaščitene označbe porekla (ZOP) za peneče vino prosecco. »To smo dobili v zameno – morda bi si kraški vinogradniki zaslužili kaj več, pa vendar je tudi to nek dosežek.«

Černjava je zagotovil, da bodo v Domu snovali čim širše načrte, ki bi vodili v razvoj Krasa in v promocijo njegovih odličnosti. Z domačim prosekarjem v kozarcih dvignjenih v nebo pa so na obljubo vsi nazdravili.