Doma sta gojila marihuano

Karabinjerji poveljstva v Ul. Hermet so preteklega 5. maja aretirali 27-letnega albanskega državljana in ovadili na prostosti 22-letno Tržačanko zaradi posesti marihuane, ki sta jo nameravala razpečevati. Do prijetja je prišlo po nekajdnevnem opazovanju dvojice, ki je pritegnila pozornost mož postave zaradi sumljivega obnašanja. Tako so karabinjerji odkrili stanovanje v mestnem središču, ki se je izkazalo za pravo centralo razpečevanja prepovedanih drog. Sum je potrdil tipičen vonj, ki so ga zavohali ob vstopu v stanovanje in kjer so naposled naleteli na pravo toplo gredo za gojenje marihuane s posebnimi svetili in prezračevalno napravo, ki je zagotavljala primerno mikroklimo. V nadaljevanju so odkrili še 300 gramov marihuane, precizno tehtnico in denar. Moškega, starega znanca policije, so prepeljali v koronejski zapor, dekle pa ovadili na prostosti.