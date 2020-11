Domačini naveličani neolikanih izletnikov

Na Trmuni v Bazovici sta nekoč stali drevesi, ki jih je tržaška občina dala posekati, ker sta bili gnili in nevarni. Debla so domačini shranili in v teh dneh z njimi zagradili prostor. To dejanje je naletelo na številne kritike, saj je območje bilo zelo priljubljeno med nedeljskimi obiskovalci, ki so tam parkirali avtomobile in nato odšli na sprehod ali na izlet s kolesom.

»Že prejšnja občinska uprava je obljubljala, da bo območje uredila in zagradila. Tega nismo doživeli, zato so se domačini odločili, da si na jusarskem ozemlju sami pomagajo,« je pojasnil predsednik Koordinacijskega združenja kraških vasi Karlo Grgič. Vozila tako nimajo več dostopa na območje, domačini pa si bodo lahko oddahnili, saj so bili občasni obiskovalci bolj malo spoštljivi do zelenih površin v okolici tamkajšnjih hiš in prebivalcev. »Izletniki so se slabo obnašali in zapuščali za sabo neprijetne sledove,« je še dodal Grgič.