V Drevoredu D’Annunzio 28 so v stanovanju v petem nadstropju našli mrtvo 43-letno žensko. Na kraju je sodni zdravnik Fulvio Costantinides. Preiskovalci sumijo, da gre za umor, četudi ne izključujejo drugih možnosti. Več znakov naj bi kazalo na to, da naj bi šlo za umor oziroma femicid. Kaže namreč, da naj bi žrtev že prijavila nasilje. Njeno truplo pa naj bi pozno popoldne našli policisti, ki so prišli zaradi njene prijave.