Domovi za starejše občane naj spremenijo obraz

Iz napak se človek uči, včasih pa tudi ne. Sindikati upokojencev Spi Cgil, Fnp Cisl in Uilp deželni vladi Furlanije-Julijske krajine oziroma odborniku za zdravstvo Riccardu Riccardiju očitajo vrsto napačnih potez v najbolj črnem obdobju pandemije novega koronavirusa, ko so zlasti domovi za starejše občane ostali prepuščeni samim sebi. Še vedno pogrešajo pomanjkanje razvejanega strateškega načrta, ki bi omogočil učinkovito kljubovanje morebitnemu novemu valu okužb, pa tudi boljšo zdravstveno in socialno oskrbo starostnikov.

Zadnjič so se z odbornikom sestali 12. maja, potem pa so štiri mesece naleteli le na zaprta vrata in gluha ušesa, razlagajo deželni sekretarji sindikatov Renato Pizzolitto (Fnp Cisl), Roberto Treu (Spi Cgil) in Magda Gruarin (Uilp), ki bodo svoja stališča jutri dopoldne orisali tudi šesti deželni komisiji. Do avdicije je prišlo na pobudo levosredinske opozicije, so danes povedali na tiskovni konferenci. »Riccardija soo zaprosili za seznam ažuriranih podatkov o zdravstvenem stanju gostov v domovih za starejše občanov, številu hospitalizacij, smrtnosti pred in po pandemiji novega koronavirusa, brisih, osebju in podobno. Obljubil je, da bo za vse poskrbel, še vedno pa jih nimajo, razlagajo sindikalisti.