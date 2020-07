Dopoldansko snemanje nad Sesljanskim zalivom

V času, ko se priredbe in ponaredbe znanih pesmi širijo kot mah v gozdu, so ustvarjalci novih melodij prava redkost. Zato je toliko bolj hvalevredno, ko avtorji glasbe dosežejo zasluženo vidljivost. Z novimi video posnetki se tako lahko ponaša Igo Gruden band, ki je v četrtek dopoldan v okrnjeni zasedbi bil protagonist posnetkov mednarodnega festivala Folkest. Nad Sesljanskim zalivom so Matej Gruden, Aljoša Saksida, Anton Jazbec in Boris Radovič posneli tri avtorske pesmi na besedilo poeta, rojaka, Iga Grudna. Prvo, V nabrežinskih kamnolomih, je uglasbil Matej Gruden, pesnikov potomec. Pesmima Tramontana in Nabrežinka pa je melodijo zapisal Aljoša Saksida: »Pred enim letom smo izdali CD z naslovom Oj Nabrežina, ti rodni moj kraj, zbirko osemnajstih pesmi na verze nabrežinskega pesnika Iga Grudna. Velika večina melodij je nastalo pred več leti, tiste tri, ki smo jih v četrtek posneli za Folkest pa so novejše. Pesem Nabrežinke sem sicer napisal v sklopu projekta Odšle so po valovih naše ... Lepe Vide, ki ga razvijam s skupino Ovce in zborom Zlate ribice.«

Omenjeno ploščo je izdalo in podprlo nabrežinsko kulturno društvo Igo Gruden s pomočjo Dežele Furlanije – Julijske krajine in devinsko-nabrežinske občine. »Prav iz vrst občinskega odbora - točneje iz strani odbornice za kulturo Annalise D’Errico –, je prišlo do predloga, da bi za podlago kratkega dokumentarca o lepotah naše občine uporabili avtorsko glasbeno podlago,« je dodal Saksida. Po glasbenem nastopu se je snemalna ekipa posvetila intervjuju z odbornico D’Errico.