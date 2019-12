Draguljarna Malalan: 70-letna zgodba o uspehu

Draguljarna Malalan v Narodni ulici na Opčinah bo danes popoldne obeležila pomemben jubilej - 70. obletnico delovanja. Od 16.30 dalje bodo člani družine Malalan in sodelavci skupaj s strankami in prijatelji nazdravili obletnici, do katere prihaja v času, ko doživlja trgovina generacijsko zamenjavo: čeprav sta še dejavna, sta zakonca Marta Fabris in Darko Malalan pred dvema letoma prepustila vodenje otrokoma Mirjam in Saši, ki sta zdaj »glavna« v obratu skupaj z mamo ter sodelavkama Ivano in Tanjo. Pomaga tudi oče Darko, kljub upokojitvi je z draguljarno ostal v stiku zlatar Boris, v pomoč je tudi najmlajši sin Andrej.

Veliko desetletij je preteklo od tistega leta 1949, ko je Anton Malalan po vrnitvi od partizanov skupaj z ženo Angelico odprl delavnico in urarno najprej v Alpinski, nato v Proseški ulici, nazadnje pa v Narodni ulici, kjer je še danes. Dejavnost je rasla, postopoma pa so jo prevzeli Antonovi sinovi, ki so poskrbeli tudi za razvejano dejavnost: Darko je prevzel draguljarno na Opčinah, Peter je že dalj časa uspešno dejaven v Ljubljani in Zagrebu, Milko pa se je posvetil optiki in na Opčinah odprl ravno tako uspešno dejavnost.

Od novembra 2017 imata opensko draguljarno v rokah Darkova otroka Mirjam in Saša, s svetovanjem na področju grafike in dizajna priskoči tudi najmlajši Andrej. Vodenje podjetja je lep izziv, pravi Mirjam. Povpraševanje se danes osredotoča predvsem na nakit, dragulje in diamante, manj pa je povpraševanja po urah, saj je veliko konkurence po spletu. V glavnem ponujajo nakit domače proizvodnje: gre za izdelke, nastale v domačem laboratoriju oz. ki so jih izdelali obrtniki, s katerimi draguljarna Malalan sodeluje.

Draguljarna uspešno posluje s strankami iz Italije in Slovenije, v kratkem bo na voljo tudi nova spletna stran, medtem ko je podjetje s svojim profilom na družabnem omrežju Facebook uspešno prisotno že nekaj časa.