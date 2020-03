V predelu Nabrežina Kamnolomi, na pokrajinski cesti št. 31, je burja zjutraj zlomila drevesi, ki sta zgrmeli na telefonska drogova. Po navedbah devinsko-nabrežinske županje Daniele Pallotta k sreči ni bilo nikogar v bližini. Nastalo škodo so si ogledali poveljnik lokalne policije, odgovorni za javna dela, nabrežinski karabinjerji, gasilci in osebje družbe Telecom. Cesto so začasno zaprli za promet.