Drevi proslava ob obletnici požiga Narodnega doma

Fundacija Narodni dom prireja danes ob 19. uri v sodelovanju s krovnima organizacijama SKGZ in SSO slovesnost v veliki dvorani Narodnega doma ob stoprvi obletnici fašističnega požiga stavbe. Prisotne bodo nagovorili predsednik fundacije Rado Race, ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in v imenu deželne vlade FJK Pierpaolo Roberti. Delegacija bo nato na pročelje Fabianijeve stavbe položila skupni venec v imenu fundacije ter ustanov, ki so si v preteklih letih prizadevale, da ostane spomin na 13. julij 1920 živ v zavesti Tržačanov in širšega okolja.

Dogodek bo potekal zlasti v znamenju predstavitve zgodovinske monografije Ogenj, ki je zajel Evropo – Narodni dom v Trstu 1920-2020. Dolgo pričakovana publikacija – prva poglobljena študija o požigu osrednje institucije Slovencev v Trstu, hkrati pa tudi njegova sociološka in kulturološka zgodovina – je te dni izšla pri Cankarjevi založbi. Napisala sta jo zgodovinarja in univerzitetna profesorja Gorazd Bajc in Borut Klabjan, s katerima se bo pogovarjala novinarka Poljanka Dolhar. Glasbeno točko bo prispevala Glasbena matica.

Zaradi protikoronskih ukrepov je število mest omejeno, vstop bo možen le z vabilom. Slovesnosti pa bo vseeno mogoče slediti v živo na Facebooku.

